Об условиях мира между Японией и Россией и перемирии в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Японии повторили условия подписания мирного договора с Россией;
- Что ждёт Франция от саммита по Сирии;
- После трагедии в Керчи в Крыму введён режим ЧС;
- Поиск экипажа разбившегося в Азовском море Л-39 продолжается;
- Глава челябинского облизбиркома может лишиться своего поста.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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