Астана, 19 октября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Казахстане утвердили критерии качества оказания гарантированной государственной юридической помощи, сообщает 19 октября издание Zakon. kz со ссылкой на приказ министра юстиции.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Документ устанавливает критерии качества оказания юридической помощи в виде правового информирования, правового консультирования, а также в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах.

К одним из критериев относится правовое информирование в пределах предоставленных полномочий, предусматриваемых законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», который направлен на предоставление качественной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.