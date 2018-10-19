Королёв, Московская область, 19 октября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК Энергия проведут в изоляции от 17 дней до года в рамках международных экспериментов SIRIUS-18/19, направленных на подготовку к полётам в дальний космос, сообщает 19 октября пресс-служба предприятия.

Larisa-K Космос

Серия экспериментов SIRIUS организована Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук. Он предназначен для подготовки космонавтов, в первую очередь — с целью полётов на окололунную станцию.

«Мы активно сотрудничаем с ИМБП по программе МКС с перспективой совместной работы по подготовке полётов в дальний космос. Я лично участвовал в первой миссии SIRIUS, был командиром миссии в 2017 году», — сообщил заместитель начальника лётно-космического центра Энергии Марк Серов.

В конце ноября текущего года экипаж пройдет «сухой прогон» в тестовом комплексе, а сам эксперимент планируется начать в феврале 2019 года.

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