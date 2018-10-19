Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Покупка Сбербанком 30% доли «Яндекса» не способствовала бы развитию компании, но опасения инвесторов в первую очередь, вероятно, вызваны опасением возможных санкций, ведь «Сбербанк» — государственная компания, сказал в разговоре ИА REGNUM с корреспондентом в пятницу, 19 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя снижение биржевых котировок «Яндекса» после появления информации о возможной покупке Сбербанком блокирующего пакета акций.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Как сообщалось ранее, после появления 18 октября в деловых изданиях информации о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса» цена акций компании на Московской бирже и Nasdaq снизилась на 8%, после открытия торгов 19 октября — еще на 8%. В сумме капитализация «Яндекса» снизилась на миллиард долларов. Официально руководители Сбербанка отрицают намерение покупать акции «Яндекса».

Возможно, реакция инвесторов связана с тем, что Сбербанк — государственная компания, а значит, и над «Яндексом» нависает гипотетическая угроза американских санкций, если он тоже станет фактически государственным.

Такая покупка, с одной стороны, вполне соответствовала бы представлениям Германа Грефа о том, как будет развиваться экономика. Но инвесторы могут и не верить в то, что появление Сбербанка усилит «Яндекс».

В целом для рынка такая сделка была бы не самым позитивным фактором. Когда одна очень крупная компания покупает другую очень крупную компанию, это не способствует росту. Бюрократия крупных компаний тормозит их развитие. Одними деньгами на этих рынках вопросы не решаются, — отметил Батушанский.