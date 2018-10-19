Ярославль, 19 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. 26,5 тысяч пенсионеров Ярославской области не получат прибавку к пенсии в 2019 году. Региональные власти не планируют повышать региональный прожиточный минимум пенсионера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Пенсионерка

19 октября комитет по социальной политике рассмотрел проекты законов об установлении прожиточного минимума для пенсионеров и детей на 2019 год. Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство области планирует оставить эти показатели на уровне 2018−2017 годов.

Величина минимума влияет на региональную надбавку для пенсионеров, чья пенсия ниже этого показателя. Им региональный бюджет доплачивает пенсию до уровня 8163 рубля. Таких в области 7% от всех пенсионеров или 26,5 тысяч человек. Получается, у них не будет индексации пенсии в 2019 году.

У нас пенсионерам 2 года не повышался прожиточный минимум. И доходы пенсионеров у нас не вернулись даже на уровень 4-летней давности. У нас разница с федеральным прожиточным минимумом составляет 683 рубля. Мы в прошлом году поправки вносили, но потом сказали, что у нас соглашение с правительством, что мы не можем никаких социальных обязательств на себя брать. Нам надо хоть какую-то сумму добавить. В прошлом году не получилась, но давайте в этом году добавим», — сказала депутат областной думы Елена Кузнецова.

Сотрудники правительства области пояснили, что не имеют права устанавливать прожиточный минимум больше, чем дают статистические расчеты. Пока депутаты проголосовали за решение, предложенное исполнительной властью.