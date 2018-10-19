Киев, 19 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Украина должна вести реестр уголовных дел по убийствам в российском Крыму и Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), заявила первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 19 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По ее словам, МВД Украины не завело уголовное дело по убийству главы ДНР Александра Захарченко. А в Керчи были убитые дети, заявила Геращенко, и по относительно их убийства тоже должны быть уголовные дела. Вице-спикер уверена, что Украина должна создать соответствующий реестр уголовных дел, чтобы потом с ними обращаться в международные суды.

Напомним, ранее в ДНР заявляли, что высока вероятность причастности Украины к убийству Захарченко.