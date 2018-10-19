Екатеринбург, 19 октября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17 октября встретились баскетбольные команды «УГМК» и «Галатасарай» из Стамбула. Уралочки победили со счётом 79:40 и стали первыми в истории трёхкратными обладателями суперкубка Европы.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Вручение кубка

Алексей Колчин ИА REGNUM Капитан баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова получила кубок

Ранее они получали такой кубок в 2013 и 2016 годах.

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