Свердловские баскетболистки в третий раз подряд завоевали суперкубок Европы
Екатеринбург, 19 октября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17 октября встретились баскетбольные команды «УГМК» и «Галатасарай» из Стамбула. Уралочки победили со счётом 79:40 и стали первыми в истории трёхкратными обладателями суперкубка Европы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вручение кубка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Капитан баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова получила кубок
Ранее они получали такой кубок в 2013 и 2016 годах.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Команда радуется кубку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фрагмент шоу перед матчем
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренер «Галатасарая»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер