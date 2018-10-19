Москва, 19 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Строительный рынок Москвы к 2020 году могут покинуть порядка 100 компаний-застройщиков. Об этом заявил начальник управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александр Семенов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В ходе конференции «Проектное финансирование: как работать в новых условиях?» чиновник отметил, что порядка 30% застройщиков в Москве не успевает за первый год продаж собрать необходимую сумму для завершения строительства. По словам Семенова, для этих участников рынка «проектное финансирование, скорее всего, будет закрыто, потому что банки будут негативно оценивать такого рода проекты».

«Я думаю, что к 2020 году на 100 компаний уменьшится среди девелоперов, но все эти объемы не выпадут из объемов строительства, они просто перейдут к более профессиональным участникам», — цитирует его слова агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новым законодательным механизмам финансирования жилищного строительства, предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в фонд дольщиков в размере 1,2% от стоимости ДДУ.

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