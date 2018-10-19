Брюссель, 19 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье заявил, что разногласия по поводу границы с Великобританией могут привести к провалу переговорного процесса, сообщает 19 октября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

По мнению политика, успех соглашения напрямую связан со способностью сторон найти компромисс по ирландскому вопросу. Отсутствие границы между Ирландией и Великобританией является условием мира и стабильности на острове, считает Барнье.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз, однако Ирландия останется в содружестве. Так как данное государство имеет единственную сухопутную границу с Соединенным Королевством, то вопрос свободного передвижения через нее является крайне важным.