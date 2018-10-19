Новгородская область, 19 октября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. На воинском захоронении в деревне Давыдово Старорусского района Новгородской области 18 октября открыли мемориал «Павший лист» — итог проекта благоустройства захоронения, в братским могилах которого погребены останки более 7500 павших в годы войны воинов Северо-Западного фронта. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской поисковой экспедиции «Долина», идея проекта принадлежит потомкам захороненного здесь гвардии лейтенанта Георгия Романова, а именно его внуку — петербуржцу Вадиму Саяпину.

Пресс-центр правительства Новгородской области Мемориал «Павший лист» на братской могиле под Старой Руссой

Вадим Саяпин искал место гибели деда в течение 15 лет. Узнав о его судьбе (останки были найдены поисковиками и идентифицированы в 2016 году), инициировал работы по благоустройству захоронения.

«Разработчиком художественной идеи является дизайнер Ирина Якименко, автором барельефа — архитектор Александр Сологуб. Мемориальный комплекс спроектирован в форме павшего листа вяза, что по замыслу авторов символизирует достоинство и величие жизни», — рассказал руководитель мемориальной группы экспедиции «Долина» Александр Алтухов.

Авторами центральной композиции мемориала стали скульпторы Ольга Окатова и Эдуард Гуцко. Стоимость объема работ по благоустройству захоронения и строительству мемориала превысила 20 млн рублей.

«Спасибо всем, кто здесь работал, кто ходил со мной в поиск. Спасибо моим боевым товарищам, которые не позволяли мне сойти с этой тропы. Они бы перестали меня уважать, если бы я остановился. Я считаю, что выполнил свою миссию», — сказал Вадим Саяпин.

Большая часть красноармейцев, захороненных в братской могиле в деревне Давыдово, была обнаружена отрядами поисковой экспедиции «Долина» на полях сражений Великой Отечественной войны. На гранитные плиты мемориала нанесены имена 1159 павших защитников Отечества.

Среди них — Герой Советского союза ефрейтор 58-го отдельного сапёрного батальона 37-й стрелковой дивизии Ефим Ермолаевич Бова. Он принял неравный бой с солдатами противника и ценой своей жизни обеспечил отход боевых товарищей.

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто сотворил историю. И то, что мы делаем — это лишь малая часть того, что хочется сделать для этих людей. Очень важно не забывать о том, что наша благодарность должна выражаться не только в мемориалах, но и в каждодневной работе: в хороших школах, дорогах, больницах. В развитии Старорусского района, Новгородской области и страны», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на церемонии открытия мемориала.

Глава региона также выразил огромную благодарность президенту России Владимиру Путину за его решение о разработке специальной программы создания и сохранения воинских мемориалов.

«Эта работа очень важна для новгородцев и поисковиков области. Начиная с 2019 года наш регион примет в ней максимальное участие», — отметил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Новгородской области — более 600 воинских захоронений и мемориалов. За годы работы в регионе поисковики обнаружили и захоронили останки около 120 тысяч советских воинов, установили более 20 тысяч имен погибших солдат и офицеров Красной Армии. Новгородская область стала инициатором рассмотрения вопросов восстановления и содержания воинских захоронений — в сентябре 2017 года с просьбой о разработке соответствующей федеральной целевой программы к Владимиру Путину обратился губернатор Андрей Никитин. Он отметил, что финансовых средств в местных бюджетах муниципальных образований недостаточно для содержания воинских захоронений и мемориалов.