Москва, 19 октября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Объемы поставок американского СПГ и российского трубопроводного газа в Польшу несопоставимы, то есть это не окончательное решение «российского вопроса». То есть никуда энергетическая зависимость Польши от России не денется, зато появится еще зависимость от США, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Ранее глава польской PGNiG Мачей Вожняк заявил о подписании с американской компанией Venture Global LNG контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Ежегодно на протяжении 20 лет Польша будет принимать примерно 25 танкеров с СПГ, что даст после регазификации 2,7 млрд кубометров топлива. Сумма контракта не уточняется.

«Стоимость пока не разглашается, по утверждениям поляков американский газ будет обходиться им якобы почти на 30% дешевле, чем российский газ. Но, во-первых, объемы поставок американского СПГ и российского трубопроводного газа не сопоставимы, то есть это не окончательное решение «российского вопроса».

Во-вторых, условия контракта широкой общественности неизвестны, и это сейчас полякам цена кажется выгодной, а что будет через пять, десять, пятнадцать лет? Будут ли они так же довольны? Не факт.

Нынешний контракт PGNiG с Газпромом был подписан в 1996 году на 26 лет, за это время, конечно, многое изменилось. Пересмотры цен в рамках долгосрочных контрактов возможны, но это сопряжено со множеством трудностей. Поляки, по их словам, теперь стремятся к отказу от долгосрочных контрактов, однако же с американцами подписали на 20 лет и сделали им тем самым большой подарок на фоне отказа США от поставок СПГ в Китай.

Газпром, конечно, мог дать более выгодную цену, но Польша не захотела договариваться. Американский СПГ априори не может быть дешевле российского, все дело в геополитической обстановке и нежелании Польши садиться за стол переговоров, вместо этого она идет к американцам, идет в европейский суд, не желая признавать тот факт, что российский газ был, есть и будет самым дешевым.

Что касается доли американского СПГ во внутреннем потреблении Польши, то напомню, что Варшава намеренно диверсифицирует поставки, как того желает их главный друг — США, поэтому доля СПГ будет подвижна. В прошлом году она составляла 13% от общего объема импорта, теперь она будет расти.

Польша использовала 19 млрд кубометров газа в 2017 году, 4 кубометра — добыла сама, то есть потребность в экспорте — 15 кубометров. Газпром дал из них 10. США будут поставлять Польше по 2,7 млрд кубометров (после регазификации) в год в течение 20 лет.

Так что Польше придется искать других поставщиков, обращаться к тому же «Газпрому», но сильная диверсификация приведет к тому, что суммарная стоимость газовых контрактов будет выше, чем если бы подписали большой долгосрочный контракт с «Газпромом» опять на новых взаимовыгодных условиях.

Но для Польши, как и для Украины, важнее «независимость». А то, что зависимость от соседа — России никуда не уходит, а возникает еще большая зависимость от далеких США, это польское руководство на данном этапе очень даже устраивает. Польше стоило бы озаботиться угрозой сильной американизации национального самосознания, этот процесс уже давно запущен и усиливается подобными контрактами, как тот, что был заключен ранее.

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