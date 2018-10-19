Москва, 19 октября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Расследованием уголовных дел нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева занимаются почти два десятка следователей. Об этом на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на решение об аресте Мамаева, сообщил адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста.

Цитата из х/ф «Профессия — следователь». Реж. Александр Бланк. 1982. СССР Следствие по делу

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«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — уточнил правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла на автостоянке. Пострадавший — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой — был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Второй инцидент имел место в одном из столичных кафе, где у футболистов разгорелся конфликт с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

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В настоящее время оба подозреваемых находятся в СИЗО. По решению суда под стражей они проведут два месяца — до 8 декабря 2018 года. Футболистам предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «Хулиганство» и «Побои». Сторона защиты настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест. Однако сегодня, 19 октября, Мосгорсуд признал арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева законным.