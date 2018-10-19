Астана, 19 октября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Председатель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев поручил руководителям департаментов центрального аппарата и главам территориальных подразделений агентства создать официальные Facebook-страницы для служебных целей, сообщает 19 октября издание Informburo.

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Глава антикоррупционного ведомства считает, что данная мера позволит отслеживать реальные проблемы граждан, а также обеспечит открытость агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября прошло расширенное заседание коллегии агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. В ходе заседания Алик Шпекбаев предложил внедрить во всех государственных органах Казахстана принудительное отключение компьютеров в конце рабочего дня.