Липецк, 19 октября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прекратила действие лицензии МОУ ВО «Институт права и экономики», зарегистрированного в Липецке. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Приказ Рособнадзора был подписан на основании решения Арбитражного суда. После прекращения действия лицензии вуз должен прекратить образовательную деятельность и обеспечить студентов местами в других учебных заведениях.

Институт права и экономики был основан в Липецке в 2000 году и насчитывал более 800 учащихся. Его студенты могли получить среднее профессиональное, высшее профессиональное и дополнительное профессиональное образование, а также пройти подготовку к поступлению в вуз. Последняя лицензия Рособрнадзора была выдана образовательному учреждению в июле 2015 года. Сайт вуза сейчас не обслуживается.