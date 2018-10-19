Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасного функционирования интернета необходимы международные соглашения и организации, а спецслужбы будут не единственными представителями стран-участников в этом процессе, отметил в комментарии для ИА REGNUM в пятницу, 19 октября, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя заявление руководителей ФСБ о необходимости контроля спецслужб за киберпространством.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

Как сообщалось ранее, первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб, иначе обеспечить должный уровень безопасности (в части информационной безопасности, а также противодействия террористическим угрозам) невозможно.

Также Смирнов рассказал о договорённости стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества о налаживании «сотрудничества компетентных органов в мониторинге глобального информационного пространства».

«По мере развития интернета становится все яснее, что с учетом интернационального характера интернета его безопасное функционирование требует активного международного сотрудничества. По аналогии с мировой авиацией необходимы международные соглашения и организации, которые смогут обеспечить защищенность функционирование интернета как мировой инфраструктуры, а также закрепят права и обязанности стран, которые им пользуются.

Спецслужбы являются органами государств и обязательно будут вовлечены в процесс межгосударственного взаимодействия для обеспечения защищенности пользователей Интернета. Они не будут единственными представителями государств в этом процессе, государства делегируют им роли в соответствии с их компетенциями, зафиксированными в законах стран-участниц», — отметил Макаров.