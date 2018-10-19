Москва, 19 октября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Увеличение объемов доходов бюджета ожидается прежде всего за счёт роста цен на нефть, считает старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова.

lalabell68 Нефть

Ранее сообщалось, что Минфин РФ прогнозирует профицит федерального бюджета в 2018 году в объеме 2 трлн 138,7 млрд рублей — это более чем в четыре раза больше запланированных ранее 481,74 млрд рублей.

Прогноз по ценам был увеличен в прогнозе МЭР и, соответственно, пересчитали бюджет. При этом нужно отметить, что поступления в бюджет от повышения НДС даже уменьшили.

Так как рост доходов связан с ростом мировых цен на нефть, то прогнозировать его можно только с учётом мировых рынков нефти.

По моему мнению, цены на нефть в мире на данный момент достигли пиковых значений и дальнейший рост цен возможен только за счёт искусственных факторов, но не за счёт фундаментальных факторов.

Фундаментальные указывают на то, что баланс спроса и предложения на мировом рынке сейчас в целом в нормальном состоянии, и больше спроса мы не ожидаем. Поэтому и каких-либо впечатляющих темпов роста доходов бюджета ожидать не стоит.

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