Черкесск, 19 октября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будет продлен сезон зимнего катания на склоне горы Мусса-Ачитара. Для этого на курорте «Домбай» установят систему искусственного оснежения, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Ольга Заузанова Домбай

Систему запустят в работу уже к нынешнему горнолыжному сезону 2018−2019 годов. После ввода ее в эксплуатацию горнолыжные трассы станут более комфортабельными для катания.

Для того, чтобы осуществить проект по искусственному оснежению, на склоне горы Мусса-Ачитара ведутся работы по строительству первой очереди водопроводных сетей. Денежные средства на этот проект направляются из федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета Карачаево-Черкесии.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии создатут туркластер «Эко-курорт Кавминводы»

Напомним, в республике в настоящее время реализуется проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», Карачаево-Черкесская республика». В него входят субкластер «Русская поляна» в Домбае и субкластер «Медовые водопады» в Малокарачаевском районе. На «Русской Поляне» уже начато строительство гостиницы на 166 номеров, его ведет частный инвестор.

Читайте также: Туристы голосуют за курорты Карачаево-Черкесии ростом турпотока