Москва, 19 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Необходимо повысить «порог вхождения» для начинающих владельцев оружия, считает руководитель направления «Сейфы» компании ПРОМЕТ Максим Евстропьев.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Перезарядка оружия

Ранее сообщалось, что по данным на утро 19 октября в больницах остаются 43 пострадавших в атаке на керченский колледж. В Крыму на стационарном лечении находятся 20 человек, еще 23 отправлены в больницы других российских регионов.

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Всего жертвами нападения в Керчи стали 20 человек. 21-й погибший —Владислав Росляков, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства людей.

Некоторые СМИ называют расстрелы в общеобразовательных учреждениях трендом 2018 года. И это очень печальный тренд. К сожалению, события, которые произошли в Барабинске весной, не стали прецедентом для принятия жестких мер по предотвращению подобного.

Если говорить о том, как избежать повторения подобных трагедий, то мы много раз заявляли — в первую очередь, нужно усилить требования к контролю над хранением оружия. Оружие должно храниться в надежных сейфах, чтобы потенциальные преступники не могли получить к нему доступ.

В конкретной ситуации с Керчью, у стрелка была лицензия на оружие, то есть владел он им официально. Очень не хочется, чтобы от подобных происшествий страдали ответственные владельцы оружия. Закон «Об оружии» в части получения лицензии и без того достаточно строг — получить лицензию не просто.

Поэтому здесь, мы опять же говорим о необходимости повышения «порога вхождения» для начинающих владельцев оружия. Человек, прежде чем получить разрешение на владение оружием, должен не только у психиатра доказать свою готовность, не просто купить металлический ящик для хранения ружья, а доказать, что он заботится о безопасности не только своей, но и общественной.

В 2015 году был разработан стандарт ГОСТ Р 56 367−2015, который призван повысить требования к взломостойкости оружейных сейфов, мы ждем внедрения этого стандарта на законодательном уровне. Это не решит проблему в корне, но значительно снизит риски.

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