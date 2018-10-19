Новосибирск, 19 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил жителям города, которые хотят почтить память жертв керченской трагедии, приносить цветы к часовне во имя Святителя и Чудотворца Николая, расположенной на Красном проспекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Skif-Kerch Скульптура «Скорбящая мать»

«В общественную приёмную мэрии Новосибирска обращаются неравнодушные горожане с вопросом, где можно почтить память керченцев, погибших в страшной трагедии. Поэтому мы приняли решение: предлагаем всем тем, у кого болит душа, сердце, поучаствовать в акции и принести цветы к часовне во имя Святителя и Чудотворца Николая», — сказал Локоть.

Как сообщают местные СМИ к часовне во имя Святителя и Чудотворца Николая цветы и заженные свечи новосибирцы начали приносить ещё накануне, 18 октября и продолжают нести сегодня.

Напомним, ранее мэр Новосибирска дал распоряжение проверить все учебные заведения города и усилить меры безопасности в них.

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Тем временем президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что сейчас основная задача заключается не в том, чтобы ужесточать правила, а в том, чтобы лучше работать с учениками.

«Это достаточно новая проблема для России — такие экстремальные ситуации, такие трагедии в школе, расстрелы массовые в школах. Мы с этим раньше не сталкивались и поэтому готового средства, как данную проблему решить, нет ни у кого. В том числе нет таких средств и у Америки, где такие события происходят постоянно. Здесь не помогут ни охрана, ни сигнализация. Если человек там учится и он пришёл в своё учебное заведение, то он в большинстве случаев сможет преодолеть все эти препятствия. Рамки металлодетектора поставить и обыскивать каждого — это тоже, наверное, не выход. Мне кажется, здесь основная задача заключается не в том, чтобы ужесточить правила пребывания на территории учебных заведений, а в том, чтобы лучше работать с учениками: чтобы лучше работали психологи, руководители, педагоги. А если видно, что у ребёнка проблемы, то помогать ему эти проблемы решить. Мне кажется, что это будет эффективнее», — прокомментировал ИА REGNUM Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 19 октября в больницах остаются 43 пострадавших в атаке на керченский колледж. В Крыму на стационарном лечении находятся 20 человек, еще 23 отправлены в больницы других российских регионов.

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Всего жертвами нападения в Керчи стали 20 человек. 21 погибший — Владислав Росляков, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства людей.

Сегодня, 19 октября, в Керчи состоится прощание с погибшими, их похоронят на центральной аллее городского кладбища. Тело Рослякова захоронят позже, отдельно от его жертв. Как заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, Росляков будет захоронен по решению его родственников.