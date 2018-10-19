Астана, 19 октября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. С 2015 по 2017 год в Казахстане на 15,7% сократилось количество самоубийств среди молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, сообщает 19 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра общественного развития республики Дархана Калетаева.

Фрида Кало. Самоубийство Дороти Хейл (фрагмент). 1938

По его словам, в 2015 году было выявлено 970 случаев суицида, в 2017 году — 818. Министр подчеркнул, что интересы молодежи находятся в центре внимания государственной политик. Калетаев также перечислил мероприятия, направленные на развитие молодежной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правительство Казахстана утвердило дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.