Алжир, 19 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Власти Алжира запретили женщинам носить хиджабы в рабочее время, так как это может усложнить идентификацию личности, сообщает 19 октября Al Arabia.

Джон Сингер Сарджент. Четыре арабские женщины. 1891

Данное решение едва ли вызовет протесты со стороны большинства населения, так как мало кто носит хиджабы в Алжире, однако салафитское меньшинство может воспринять этот шаг правительства крайне негативно.

Напомним, ранее правительство страны запретило студентам учебных заведений покрывать голову во время сдачи экзаменов. Это было сделано под предлогом того, что девушки могут незаметно пронести с собой наушники.