Грозный, 19 октября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Город Грозный готовится принять этап эстафеты огня зимней Универсиады — 2019. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске, эстафета в Грозном огня стартует 20 октября в 10:00 по местному времени около главного корпуса Чеченского государственного университета.

總統府 Огонь Универсиады

Общая протяженность маршрута в столице Чечни — 1400 метров. 25 факелоносцев пробегут мимо известных городских достопримечательностей: Аллеи Памяти, Цветочного парка, площади Борьбы, церкви Михаила Архангела и так далее.

Огонь по улицам Чечни пронесут чемпион мира по универсальному бою Абдулкерим Эдилов, министр по делам молодёжи Чеченской Республики Иса Ибрагимов, чемпион Европы по дзюдо Ислам Яшуев, ректор Чеченского государственного педагогического университета Хож-Ахмед Халадов и другие.

Завершится этап эстафеты на площади Абубакара Кадырова. Кульминацией праздника финальный станет зажжение городской чаши огня.

Как уточнили в дирекции, из Грозного огонь зимней Универсиады — 2019 отправится в Санкт-Петербург. Здесь этап эстафеты пройдёт 27 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время проходит эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября в итальянском Турине.