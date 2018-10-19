Ярославль, 19 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники инспекции административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов проверили аттракционы в ТЦ «Аура» в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Проверка аттракционов в Ярославле

Проверено 13 аттракционов, ответственными эксплуатантами которых являются ЗАО «Космик», ООО «Фаноли». Выявлено 12 нарушений. Главное — отсутствие основного документа, акта технического освидетельствования, дающего право на эксплуатацию аттракциона.

По всем выявленным нарушениям возбуждено административное делопроизводство, которое грозит штрафом до 100 тысяч рублей за каждое нарушение.

Нельзя не отметить законодательные изменения в части контроля за безопасностью аттракционов. Совсем недавно вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», в связи с чем федеральным законодательством определены госорганы, осуществляющие контроль за его соблюдением на территории РФ. Кроме того, на территории Ярославской области в настоящее время действуют Временные правила обеспечения безопасности посетителей аттракционов, утвержденные правительством области» — заявил Михаил Крупин.

В январе этого года на детском аттракционе «Пляж» ТЦ «Аура» маленькая девочка получила травму. В ходе проверки было установлено отсутствие документации по технике безопасности, медицинских книжек, полномочия сотрудников не подтверждены. Сходная ситуация наблюдается с другими аттракционами и 9 месяцев спустя.

С начала года инспекция административно-технического надзора Ярославской области провела 30 мероприятий по обследованию парков и скверов, где установлены аттракционы. Вынесено 31 постановление на общую сумму 75 500 рублей, выдано девять предостережений и предписаний. .