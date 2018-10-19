Донецк, 19 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Украинские войска 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 18 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Peter Shanks Дыра от пули

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, Гольмовский, Верхнеторецкое, шахта им. Изотова, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк, поселок шахты Трудовская, Александровка, Лозовое и Старомихайловка.

Обстрелы велись из минометов, гранатометов, снайперского оружия, стрелкового оружия, зенитных установок и БМП. ВСУ повредили одно здание и один автомобиль в Зайцево и одно здание в Ясиноватой.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 198 боеприпасов.