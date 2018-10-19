Владикавказ, 19 октября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Северной Осетии пресечена деятельность крупного производства по выпуску фальсифицированной алкогольной продукции. Сотрудники полиции и Росалкогольрегулирования обнаружили на территории одного из предприятий города Ардона более 95 тыс. бутылок фальсификата и 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

ГУ МВД по СКФО Левый алкоголь с этикетками известных марок

На нелегальном заводе изготавливали левую продукцию 28-ми различных наименований, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ГУ МВД по СКФО. В цехах были установлена линия для автоматического розлива левого алкоголя. Найдено более 100 тысяч бутылок стеклотары. А на территории предприятия в то время, как нагрянула проверка правоохранителей, находились две грузовые автомашины с алкогольной продукцией, уже готовые к отправке.

В настоящее время возбуждены дела об административных правонарушениях. Весь контрафакт изъят, устанавливается стоимость партии незаконно выпущенной алкогольной продукции.

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