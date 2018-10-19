Калуга, 19 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В пруду на территории базы отдыха деревни Ильинка Перемышльского района Калужской области был обнаружен труп мужчины. Как сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, мужчина работал охранником базы отдыха, ему был 51 год.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

Пропажу мужчины на рабочем месте обнаружили хозяева базы отдыха утром 17 октября, но значения этому не придали, поскольку посчитали, что охранник ушел в лес за грибами. Тело погибшего обнаружил посетитель базы отдыха, который ловил в пруду рыбу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на водоёмах Калужской области с начала 2018 года произошло 15 происшествий, погибло 11 человек. Среди утонувших есть дети. Так, 14 мая 2018 года в водоеме в микрорайоне Правобережье города Калуги утонул 6-летний мальчик. Ребенок пошел на пруд вместе с дедушкой и 11-летним двоюродным братом ловить рыбу. Мальчики зашли в воду без разрешения взрослого, младшего из них спасти не удалось.