Калуга, 19 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Калуге у областного драматического театра 18 октября провели траурную акцию «Керчь, мы с вами!», сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru У входа в драмтеатр установили тумбу для возложения цветов и зажгли свечи

У входа в драмтеатр установили тумбу для возложения цветов и зажгли свечи. Почтить память жертв керченской трагедии к театру пришли десятки людей.

«Коллектив городской управы города Калуги и жители города глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших в Керченском политехническом колледже. Немыслимо, когда в мирное время гибнут люди. Жертвами взрыва стали совсем молодые люди, которые готовились вступить во взрослую жизнь. Мужества и душевных сил родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти тяжелые для жителей Керчи дни калужане разделяют вместе с ними тяжесть утраты. Вечная память погибшим», — говорится в траурной телеграмме, направленной властям Керчи.

Траурное мероприятие, посвященное трагическим событиям, также прошло 18 октября в Обнинске у мемориала «Вечный огонь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жертвы нападения на учебное заведение в Керчи будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. В результате взрывов и стрельбы в колледже погиб 21 человек, большинство из которых были студентами.