Москва, 20 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, отмечают Международный день повара. ИА REGNUM подготовило подборку знаменитых шеф-поваров, которые задают моду на те или иные блюда, продукты и способ их приготовления.

Кухня

Гордон Рамзи

В России и других странах мира Гордон Рамзи известен как автор и ведущий кулинарных программ «Адская кухня», «Мастер-шеф», «Точка кипения» и «Кошмары на кухне Рамзи». Помимо телевизионной карьеры, он является владельцем десяти ресторанов и трёх баров в Великобритании, а также 12 ресторанов в других странах. Первый ресторан повара — Gordon Ramsay at Royal Hospital Road — получил три мишленовские звезды через три года после своего открытия, а ресторан Pétrus удостоился одной звезды уже через год после начала работы.

Джейми Оливер

Еще один британский шеф-повар, ресторатор и шоумен, имя которого у многих на слуху — Джейми Оливер, известный также как «голый повар». Именно под таким названием вышла его первая телепрограмма и одна из первых книг о здоровом и вкусном питании. Передачи, которые ведёт Оливер, транслируются более чем в 40 странах мира. Он является почетным стипендиатом и членом Королевского колледжа врачей по направлению борьбы с детским ожирением и пропаганды здорового питания.

Ален Дюкасс

Французский повар, ресторатор и предприниматель Ален Дюкасс владеет сетью ресторанов высокой кухни Alain Ducasse Enterprise с годовой выручкой $60 млн, в которую входят 26 ресторанов в различных городах мира. Наряду со своим бывшим соотечественником Жоэлем Робюшоном Дюкасс считается обладателем самого большого количества звезд «Мишлен» — за свою карьеру его отметили этой наградой 21 раз. Кроме того, шеф-повар был удостоен самой высокой французской награды — ордена Почетного легиона.

Нобуюки Нобу Мацухиса

Японский шеф-повар Нобуюки известен своей фьюжн-кухней, в которой традиционные японские мотивы сочетаются с перуанскими ингредиентами. Шеф работал в Японии, Перу, Аргентине, а сейчас применяет весь полученный опыт в Лос-Анджелесе. Открыв свой первый ресторан Mutsuhisa, Нобуюки почти сразу попал в десятку лучших шеф-поваров страны. Его сеть ресторанов Nobu, открытая вместе с Робертом Де Ниро, насчитывает 17 ресторанов по всему миру.

Вольфганг Пак

Шеф-повар с австрийскими корнями стал известен благодаря своему нестандартному взгляду на рецептуру приготовления блюд. Ему принадлежит больше 20 ресторанов в США, Японии и Канаде, несколько кулинарных брендов и сеть фастфуда Wolfgang Puck Express. Его оригинальные бутерброды продаются во всех крупнейших аэропортах мира. Сегодня Пак устраивает ужины для кинопремьер и показов мод. Именно он отвечает за кулинарные изыски, которые подают гостям после вручения премии «Оскар».

Международный день повара учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ, в которую входит порядка 8 млн представителей профессии из разных стран. Более чем в 70 странах День повара приобрел масштабный характер.