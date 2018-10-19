Виннипег, Канада, 19 октября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В первом периоде форвард «Виннипега» Патрик Лайне открыл счёт. Хоккеистам «Кэнакс» удалось отыграться во втором периоде благодаря шайбе нападающего Бо Хорвата.

В третьем отрезке матча хозяева смогли забросить три безответные шайбы в ворота соперника. Отличились Брайан Литтл, Эндрю Копп и Дастин Бафлин.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды девять очков в семи матчах. «Ванкувер» идёт на 15-м месте, в активе команды восемь очков в семи играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

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