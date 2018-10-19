Йошкар-Ола, 19 октября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Марийская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в результате ДТП. Площадь разлива составила около 400 кв метров, сообщили ИА REGNUM в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Pip Wilson Пятно бензина на асфальте

На месте происшествия изъяты пробы грунта и воды для установления степени загрязнения почвы и ручья.

Перевернувшийся бензовоз перевозил около 25 тонн нефтепродуктов.

«Природоохранным прокурором в адрес руководителя организации (собственника транспортного средства) внесено представление об устранении нарушений закона, принятии мер по ликвидации последствий происшествия», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября ночью на автодороге Р-176 «Вятка» недалеко от населенного пункта Табашино в Оршанском районе республики перевернулся бензовоз Scania. В аварии никто не пострадал.

По данным регионального управления МЧС, в результате ДТП произошел разлив керосина через заливную горловину бензовоз, к счастью, возгорания не последовало.

Организация — собственник транспортного средства провела собственными силами подъем автоцистерны, а также сбор и вывоз загрязненного грунта. Бензовоз с места аварии эвакуирован.

По информации местных СМИ, автомобиль может принадлежать Марийскому НПЗ, поскольку завод находится в непосредственной близости от места происшествия.