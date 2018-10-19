Киров, 19 октября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Игорь Васильев провёл встречу с иностранными студентами в областном Центре развития туризма, сообщает 19 октября пресс-служба Вятского государственного университета.

Kremlin.ru Игорь Васильев

Отмечается, что в ходе мероприятия студенты из Таджикистана, Ганы, Конго и Судана показали презентации, в которых сообщили об особенностях и традициях у себя на родине, рассказали о специфике обучения в университетах, после этого состоялась дискуссия.

Большой блок вопросов был посвящен трудоустройству иностранных студентов в Кирове. Студенты сообщили о случаях, когда работодатели отказывают в приеме на работу, на что присутствующий на встрече заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что этот вопрос будет проработан совместно со службой занятости населения Кировской области.

«У иностранных студентов должна быть возможность работать и зарабатывать. Мы посмотрим, что нужно сделать, чтобы максимально эффективно решить этот вопрос», — сказал чиновник.

Также во время беседы Васильев сообщил, что в правительстве региона при участии совета ректоров прорабатывается возможность создания в Кирове кампуса для студентов. Предполагается, что университетский городок позволит иностранным гражданам общаться между собой, проводить совместные культурные и спортивные мероприятия.

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