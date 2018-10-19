Киев, 19 октября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Украинский телеканал NewsOne сообщил о пожаре в здании канала, сообщает 19 октября «112 Украина».

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Согласно сообщению, около 08:40 ведущий телеканал объявил, что на территории офиса возник пожар. По словам ведущего, пожар мог быть результатом политического давления или решения Верховной рады об отмене санкций против канала. Однако в 09:40 на телеканале сообщили, что заявления о пожаре ненастоящие, а в здании на самом деле проводились учения по эвакуации людей при пожаре.

Напомним, ранее Верховная рада отклонила закон, который призывал совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.