Чикаго, США, 19 октября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Черные женщины в штате Иллинойс в шесть раз чаще белых умирают от изменений здоровья, связанных с беременностью, сообщает Chicago Tribune.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Роженица

Согласно опубликованному докладу Департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, «Жасмин» — чернокожая двадцатилетняя женщина, за время беременности находилась в отделении неотложной помощи восемь раз. Она жаловалась на боль в ногах. После рождения здорового ребенка ее ноги все еще продолжали болеть, и ей посоветовали прикладывать к ним пакеты со льдом. При каждом посещении скорой помощи ее проверяли на употребление наркотиков, всегда с отрицательным результатом, но сгусток крови, который в конце концов переместился в ее легкие и убил ее, так и не был обнаружен.

Из доклада выяснилось, что не латиноамериканские черные женщины в штате Иллинойс в шесть раз чаще умирают от состояния, связанного с беременностью, чем белые не латиноамериканки.

«Это совершенно шокирует, — говорит Шеннон Лайтнер, заместитель директора отдела здравоохранения и семейных услуг Департамента здравоохранения, — идя на это, мы знали, что существует несоответствие, но цифры, которые мы увидели, тревожны».

Исследование было составлено комитетом официальных лиц, поставщиками медицинских услуг и адвокатами, которые проанализировали случаи 93 женщин, умерших в 2015 году во время беременности или в течение одного года после нее. Среди смертей, связанных с беременностью, было 72 случая смерти черных не латиноамериканок на 100 000 живорождений и 11 смертей среди белых не латиноамериканок на 100 000 живорождений. Латиноамериканки в два раза чаще, чем белые, умирали по связанным с беременностью причинам; среди латиноамериканок было зарегистрировано 24 случая смерти от беременности на 100 000 живорождений.

Комитет установил, что 72% смертей, связанных с беременностью, можно было предотвратить.

Сенатор от Иллинойса Дик Дурбин, комментируя эту новость в своем твиттере, настаивает на наращивании усилий по сокращению расовых различий в заботе о здоровье матерей и младенцев.