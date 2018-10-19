Избранный президент Мексики представил стратегию по борьбе с картелями
Мехико, 19 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Территория Мексики будет разделена на 265 квадратов для повышения эффективности борьбы с преступностью, в этом году достигшей небывалого уровня за историю страны, пишет газета El País 19 октября.
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил свою стратегию по наведению порядка и мира в стране. Мексика будет разделена на 265 квадратов, подконтрольных армии, флоту и федеральной полиции. Это должно усилить контроль государства над безопасностью, в которой до сих пор большая ответственность лежит на властях штатов.
Квадраты будут трех типов: с низким, средним и высоким уровнем преступности. В зависимости от уровня будут распределяться ресурсы и силы правоохранительных органов.
Напомним, в этом году Мексика бьет рекорды по уровню преступности. В среднем в день в стране насильственной смертью погибают 85 человек. Инаугурация избранного в июле Лопеса Обрадора состоится в декабре.