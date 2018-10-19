Мехико, 19 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Территория Мексики будет разделена на 265 квадратов для повышения эффективности борьбы с преступностью, в этом году достигшей небывалого уровня за историю страны, пишет газета El País 19 октября.

Presidencia El Salvador Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил свою стратегию по наведению порядка и мира в стране. Мексика будет разделена на 265 квадратов, подконтрольных армии, флоту и федеральной полиции. Это должно усилить контроль государства над безопасностью, в которой до сих пор большая ответственность лежит на властях штатов.

Квадраты будут трех типов: с низким, средним и высоким уровнем преступности. В зависимости от уровня будут распределяться ресурсы и силы правоохранительных органов.

Напомним, в этом году Мексика бьет рекорды по уровню преступности. В среднем в день в стране насильственной смертью погибают 85 человек. Инаугурация избранного в июле Лопеса Обрадора состоится в декабре.