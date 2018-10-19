Астана, 19 октября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года кондитерские компании Казахстана произвели 77,6 тыс. тонн печенья и других изделий длительного хранения, что на 3,8% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 19 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Уэйн Тибо. Пирожные на подставках

За отчетный период производство пирожных и других свежих мучных кондитерских изделий выросло на 81,5%, до 35,7 тыс. тонн. Производство шоколада и изделий из него уменьшилось на 12,5%, до 77,1 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года производство шоколада и кондитерских изделий в Казахстане составило 33,2 тыс. тонн, что на 26,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.