Чита, 19 октября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края, пережившие сильнейшее наводнение этим летом, буквально с боем вынуждены выбивать полагающиеся им компенсации и жить в невыносимых условиях. Очередное свидетельство тому — видеосюжет, подготовленный корреспондентами «ЗабТВ» из посёлка Восточный, где проживает семья, в доме которой до сих пор стоит вода.

Цитата из видео «ЗабТВ» Семье забайкальцев отказали в выплате компенсации после наводнения

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По свидетельству четы Богодуховых, за всё время наводнения грунтовые воды поднимались 11 раз, 11 раз они тонули. Вода и сейчас стоит в подполе, фундамент подмыт, полы и стены — разрушены. С наступлением холодов у пострадавших даже нет возможности согреться — печь разваливается на глазах.

Осознавая, что зимой жить в таком доме будет просто невозможно, супруги обратились в администрацию Читы для получения выплаты, но им отказали. Мало помогло даже обращение в прокуратуру.

Как пояснила помощник прокурора Черновского района Читы Ольга Ушакова, несмотря на то, что жилой дом, в котором проживают пострадавшие, включен в зону ЧС вследствие паводка, администрация городского округа отказала в выплате, поскольку эта недвижимость зарегистрирована в другом — Улётовском районе. В результате иск прокуратуры хоть и был удовлетворён судом, но позднее муниципалитету удалось его обжаловать.

Беда не приходит одна. Не так давно глава семейства попал в автокатастрофу и стал инвалидом. Между тем разваливающийся после наводнения дом куплен в ипотеку и хозяевам предстоит платить за него 13 лет. По этой причине собственникам запретили производить какой-либо ремонт, пока «служба безопасности сюда не приедет, не посмотрит». Вот и приходится чете Богодуховых проживать в бане.

Напомним, мощнейшее наводнение в Забайкалье спровоцировали осадки. В ночь на 8 июля 2018 года после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили несколько территорий. И только когда большая вода вплотную подошла к Чите, власти объявили режим ЧС. Пострадавшими стали более 15 тысяч человек.

Вместе с тем врио министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимир Лоскутников неоднократно заявлял, что у горожан и жителей Читинского района возникнут проблемы с выплатой компенсаций, поскольку нет необходимых документов. Сейчас в судах Забайкальского края находятся порядка 350 исков от пострадавших во время наводнения.