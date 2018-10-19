Москва, 19 октября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Риал-кредит». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Отмечается, что финансовая организация с 19 октября потеряло право на банковскую деятельность в связи с нарушением требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» денег, а также в области финансирования терроризма.

Сообщается, что основным бизнесом банка было получение комиссий от проведения обменов валют, а также от переводов физлиц.

«Кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством», — сообщили в ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября лишился лицензии существовавший 24 года «ВостСибтранскомбанк». В Банке России указали, что проблемы в кредитной организации были связаны с низким качеством кредитного портфеля, фиктивными операциями с целью сокрытия значительной недостачи денежных средств в кассе и выводом активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

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