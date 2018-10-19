Бразилиа, 19 октября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Несколько частный компаний незаконно финансировали агитацию за кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару в WhatsApp, утверждает газета Folha de S. Paulo по итогам собственного расследования.

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На заключительном этапе бразильской избирательной кампании приложение WhatsApp заменило новости как источник информации для многих избирателей. Фальшивые, по мнению Folha de S. Paulo, новости, бесчисленные мемы и цифровые листовки привели к внезапной победе Болсонару в опросах и ненависти к Партии трудящихся.

Согласно изданию, несколько крупных частных компаний заплатили 12 млн реалов (чуть более €2,8 млн) для «стрельбы в массы»: отправки одинаковых сообщений бесчисленное количество раз с разных номеров. Это форма финансирования избирательной кампании кандидата, скрытая от высшего избирательного трибунала.

Среди этих компаний — крупная сеть магазинов Havan. Компании выплачивали деньги таким агентствам цифрового маркетинга, как Quickmobile, Yacows, Croc Services и SMS Market. Сам Болсонару отрицает какую-либо незаконную деятельность в ходе кампании, а его соперник на выборах Фернандо Аддад требует официального расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов в Бразилии пройдет 28 октября. В первом туре кандидат от Социал-либеральной партии Болсонару набрал более 46% голосов, Аддад (Партия трудящихся) — 29%.