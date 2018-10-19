Ярославль, 19 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В Ярославской области создан координационный совет по повышению финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал губернатор Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Корсовет создан в рамках соглашения с Минфином и стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. В него вошли чиновники областного правительства, ученые ярославских вузов, уполномоченный по правам человека в регионе, руководители банков, налоговой службы, пенсионного фонда и так далее.

Совет будет разрабатывать предложения по повышению финансовой грамотности, реализацией которых займутся органы власти.