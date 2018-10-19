Монако, 19 октября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что российских футболистов за рубежом не любят и не ждут. Об этом 19 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Александр Головин

"Русских за границей особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов», — сказал Головин.

По его мнению, о российских футболистах создаётся впечатление, что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. Сразу после перехода он получил травму и пропустил начало сезона.

Всего Головин сыграл пять матчей за клуб и сделал одну голевую передачу. На сегодняшний день «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, команда набрала шесть очков в девяти матчах.

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