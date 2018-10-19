Екатеринбург, 19 октября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге управляющее горевшим ночью 19 октября 16-этажным домом товарищество собственников жилья ещё в 2016 году было оштрафовано за нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом журналистам сообщили в свердловской прокуратуре.

skeeze Пожарный

Штраф был выписан после того, как проверяющие обнаружили, что мусоропровод захламлён, а двор заставлен автомобилями, уточнили в ведомстве.

Сейчас прокуратура ведёт проверку по факту произошедшего ночью 19 октября пожара. По её итогам будет принято решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью в доме на улице Таёжной загорелся мусоропровод. Пламя охватило с девятого по 14-й этаж.

С огнём пожарные справились быстро. Но спецтехника не могла проехать из-за того, что двор был заставлен автомобилями.

Продуктами горения отравились три маленькие девочки. Одна из них была госпитализирована.