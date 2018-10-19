Ереван, 19 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Закавказье, в том числе Грузию и Армению. Если в первой стране его ожидает прозападное государство, «все еще не восстановившееся» от войны с Россией, то в Армении будет не так просто, пишет Вес Мартин в статье для американского издания The National Interest.

Parliament.am Никола Пашинян

Страна, указывает автор, находится в состоянии политического кризиса. Премьер-министр страны Никол Пашинян, пришедший к власти в мае этого года, объявил о досрочных выборах и ушел 16 октября в отставку. Он тем не менее продолжит исполнять обязанности главы правительства, что, по сути, означает, что от власти он совсем не отказался.

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При этом Армения играет крайне важную роль для интересов США и ЕС. Страна граничит с Турцией на западе, с Ираном на востоке, и лишь одно государство — Грузия — отделяет ее от России.

«Одним из основных индикаторов настоящей демократии является мирная передача власти от одной администрации другой», — подчеркивает Мартин.

«Тем не менее вместо того, чтобы с достоинством принять на себя ответственность за свою администрацию, Пашинян использует свою власть с тем, чтобы подойти вплотную к охлократии и навсегда уничтожить его политическую оппозицию», — продолжает автор.

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Пашинян использует правоохранительные органы для расправы над политическими противниками. И первой его целью стал бывший президент Роберт Кочарян. Против него были выдвинуты обвинения в связи с событиями 2008 года, когда оппозиция вышла на массовые акции протеста. Тогда Кочарян ввел режим чрезвычайного положения. Пашинян утверждает, что, несмотря на поддержку многих государственных и международных институтов Кочаряна, тогда была нарушена конституция страны. При этом Пашинян использует армянские СМИ, а также спецслужбы и правоохранительные органы.

Опасно тем не менее не только то, что он давит на Кочаряна, но и то, что он благодаря популярности своего предвыборного блока «Мой шаг» может одержать верх на декабрьских выборах. После этого велика вероятность того, что он продолжит свою кампанию, пока не будет уничтожен последний его политический противник. Если великие державы не заставят его держаться рамок, он продолжит уничтожать своих врагов.

«Если его не остановить, Пашинян может подорвать демократию в Армении и подтолкнуть кавказский регион к еще большей дестабилизации», — указывает автор.

«США и ЕС могут потерять слишком много, чтобы можно было закрывать глаза и по-прежнему доверять словам Пашиняна», — добавляет Мартин.

Если международное сообщество, заключает автор, не начнет оказывать на Пашиняна давление, он продолжит консолидацию власти и таким образом поставит крест на всем, что до сего дня было достигнуто в Армении. Поэтому Западу нужно действовать уже сейчас.

Напомним, ранее бывший президент Армении Кочарян, обвиняемый в насильственном изменении конституционного строя страны и находящийся под подпиской о невыезде, заявил о своих планах создания собственной политической партии. Новая политическая сила должна появиться после внеочередных парламентских выборов, поскольку до них Кочарян не успевает.