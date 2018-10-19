Хух-Хото, Китай, 19 октября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Окаменелые останки динозавра были найдены во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Скелет зауропода

Археологи обнаружили останки древней рептилии близ одной из деревень автономного районе. По информации властей, останки принадлежат гигантскому травоядному зауроподу, который жил во эпоху раннего мелового периода 120 млн лет назад. Окаменелости сохранились достаточно хорошо. По мнению археологов, динозавр мог достигать в длину 17 метров.

Напомним, что в районе пещеры Бой-Булок в Сурхандарьинской области Узбекистана были найдены следы динозавров.