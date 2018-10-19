Иерусалим, 19 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля усилили свое военное присутствие на границе с сектором Газа, сообщает 19 октября Al Arabia.

(сс) Israel Defense Forces На границе с сектором Газа

Данное решение было принято после того, как партия ХАМАС нанесла ракетный удар по жилому дому, расположенному на территории еврейского государства.

Напомним, напряженность между Израилем и Палестиной усилилась в конце марта 2018 года, когда в акциях протеста, направленных против переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, погибли по меньшей мере 150 палестинцев.