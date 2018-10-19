Чебоксары, 19 октября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Недостроенный пятизвёздочный отель «Сувар» в центре Чебоксар получил нового собственника. Им стала компания из Брянска, сообщил в своём инстаграмме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

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По словам сити-менеджера, новый инвестор планирует достроить главный долгострой в центре Чебоксар в 2020 году.

«Провели встречу с новым собственником здания «Одис-отеля» — это группа компаний «Мегаполис-Строй», г. Брянск… Сейчас идут изыскательские работы, с января планируют начать строительно-монтажные. Инвестор обещает в 2020 году завершить строительство многофункционального гостиничного комплекса и ввести объект в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отель «Сувар» начинал строиться в 2006 году и тогда заявлялся как первая в Чувашии пятизвёздочная гостиница, но в 2008 году строительство было «заморожено», застройщик (компания «Волгастройгрупп», входила в состав московской группы «Савва») ныне является банкротом, руководство компании осуждено.

В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис». В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Власти отмечали, что затем «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива».

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