Москва, 19 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. На рынке подержанных автомобилей в России иномарки не составляют конкуренцию представителям российского автопрома. Так, самым востребованным автомобилем с пробегом в третьем квартале 2018 года стала Lada Priora. Её средняя стоимость составляет 238 тыс. рублей. Таковы данные рейтинга популярных на вторичном рынке России автомобилей, составленного аналитиками «Авито Авто».

Sergey Rodovnichenko Лада Приора

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Также граждане РФ отдают предпочтение ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, средняя стоимость которых составляет около 119 тыс. рублей и 81 тыс. рублей соответственно. Эти модели занимают вторую и третью строчки рейтинга самых популярных подержанных машин.

Отметим, что в Топ-10 наиболее приобретаемых российскими автолюбителями машин попали всего две иномарки. Это Ford Focus, который расположился на четвёртом месте списка и Hyundai Solaris, замкнувший десятку популярных автомобилей с пробегом.

Также среди предпочитаемых подержанных автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4×4.

Добавим, что в зависимости от города пристрастия автолюбителей и их выбор подержанных автомобилей разнятся. Так, в Москве и Санкт-Петербурге самым популярным авто с пробегом стал Ford Focus, а в Новосибирске, Иркутске и Красноярске — Toyota Corolla.

По данным исследования, за третий квартал 2018 года в России средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 6% и достигла отметки 449 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года лидерство рейтинга самых популярных подержанных иномарок в России, опубликованного аналитическим агентством «Автостат», возглавлял Ford Focus.