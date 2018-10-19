Одесса, Украина, 19 октября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Ни одно дело о грабежах православных храмов в Одесской области не было раскрыто, заявили священники Одесской епархии во время встречи с представителями ОБСЕ, сообщает 18 октября пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Грабеж

Согласно сообщению, представители ОБСЕ хотели узнать о случаях захвата храмов со стороны радикалов. Священнослужители отметили, что грабежи церквей в Одесской области происходят уже много лет, но ни одно дело не было раскрыто. Также священники добавили, что верующие Одесской епархии никогда не допустят захватов родных храмов.

Напомним, в связи с тем, что Константинополь решил по политическим причинам предоставить Украине возможность получить автокефалию, УПЦ опасается захватов храмов радикальными группировками.