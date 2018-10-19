Эрбиль, Ирак, 19 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с бывшим министром сельского хозяйства Турции Мехметом Мехти Эккером, сообщает 19 октября Kurdistan.ru.

Масуд Барзани

Также на встрече присутствовал министр образования Турции Хакан Каракай со своим коллегой из курдской автономии. Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Напомним, власти Иракского Курдистана традиционно имели дружественные отношения с Турцией, семья Барзани дружит с семьей президента Реджепа Эрдогана. Однако после референдума о независимости, прошедшего в курдской автономии, сотрудничество несколько ослабло.