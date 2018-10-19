Киев, 19 октября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины получило от властей США предложение о передаче Киеву еще двух «подержанных» боевых кораблей. Об этом со ссылкой на источники 18 октября пишет «Украинский милитарный портал».

Американский фрегат типа «Oliver Hazard Perry»

Отмечается, что военный атташе посольства США передал украинским властям предложение о передаче ВМС Украины двух фрегатов типа «Oliver Hazard Perry» по программе «Избыточное имущество» (Excess Defense Article).

Следует напомнить, что 71 фрегат данного типа был спущен на воду с 1975 по 2004 год. На сегодняшний день эти корабли стоят на вооружении США, Турции, Тайваня, Испании, Австралии, Египта, Польши и Бахрейна.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Украине двух старых списанных катеров класса Island. Указанные 40-летние списанные корабли Киев приобрел за $10 млн.

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