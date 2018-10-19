Барнаул, 19 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц, прописанное в разработанном Минэкономики документом под названием «Трансформация делового климата», вряд ли окажется эффективным на практике, считает основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Bionerd Переливание ртути из сосуда в сосуд

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею отстранения недобросовестных директоров от руководящих постов, он, в частности, отметил:

«Опыт последних десятилетий показал, что любые меры борьбы с коррупцией легко обходятся с использованием формальных процедур. Начали декларировать доходы — понадобилось декларировать расходы. Затем оказалось, что надо декларировать доходы, расходы, имущество родственников. Но опять — а где поставить грань?

Да и понятие «аффилированные лица» тоже не четкое. Поэтому борьба с коррупцией с использованием административных технологий — это как перетекание ртути. Вы ее в одном месте поймали, а она просто перетекла в другое место.

Поэтому мировой опыт пока не нашел ничего другого в борьбе с коррупцией как демократическая система, разделение ветвей власти, гражданское общество, политическая конкуренция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение запретить «запятнавшим» себя директорам компаний занимать руководящие должности в акционерных обществах содержится в плане «Трансформация делового климата», разработанном Минэкономразвития совместно с представителями бизнеса и экспертами. Похожая практика уже действует в банках. Теперь её хотят распространить и на нефинансовый сектор.

Предполагается, что такой запрет будет действовать в течение года.